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Antalya'da inşaat halindeki binada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 23:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, inşaat halindeki 13 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, inşaat halindeki 13 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde, yapımı devam eden 13 katlı binanın en üst katında saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün katı saran alevler, alt kata da sıçradı. İnşaat alanında kalan işçilerin haber vermesi üzerine yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de alanda hazır bekletildi. Binanın yüksek olması nedeniyle yerden müdahale de yetersiz kalan ekipler, merdiven aracıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın nedeniyle inşaattan düşen tahta ve demirler nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Yangını kısmen kontrol altına alan ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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