Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.

Siteler Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada temizlik işinde çalışan Mehmet Vural'ı (56) yerde hareketsiz yatarken gören inşaatın bekçisi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzincan'dan Antalya'ya gelen ve burada yalnız yaşayan Vural'ın, dördüncü katta temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek düştüğü sanılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

