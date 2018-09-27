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Antalya'da inşaattan hırsızlık zanlılarına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

Antalya'da inşaattan hırsızlık zanlılarına tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde yapımı devam eden apartmandan bir kamyon inşaat malzemesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu inşaattan kamyona malzeme yükleyen Ş.K, O.M.H, C.E. ve Ş.Y, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.M.H, Ş.K. ve C.E çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ş.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zanlıların, 19 Eylül'de aynı mahalledeki başka bir inşaattan da 3 kamyon malzeme çaldıkları belirlendi.

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Alanya inşaat tutuklandı

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