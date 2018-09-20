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Antalya'da işitme engelli kadına şiddet iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 20:23 | Son Güncelleme

Kentte eşiyle pazarcılık yapan işitme engelli kadın, kornasını duymadığı kamyonet sürücüsü tarafından darbedilerek, kolunun kırıldığını öne sürdü - Yüksel Güzel: - "Ne olur o trafik canavarını bulsunlar"

Antalya'da işitme engelli iki çocuk annesi Yüksel Güzel, korna sesini duymadığı için kamyonet sürücüsü tarafından darbedildiğini ileri sürdü.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Güzel, pazardan ıspanak aldı. İddiaya göre, evine dönüşte yoldan geçerken korna çalan kamyoneti duymayan Güzel, sürücünün saldırısına uğradı. Darp sonucu hastaneye kaldırılan Güzel'in sol kolunun kırıldığı belirlendi.

Yüzünde şişlikler oluşan Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazardan dönerken yoldan geçtiği sırada bir kamyonun üstüne geldiğini söyledi.

Sürücünün kendisine küfür ettiğini öne süren Güzel, "Korna çaldıysa da duymadım. Şoför indi, elimi çevirerek, kolumu kırdı. Çok kötü küfürler etti. Kolumu kırdıktan sonra epey yüzüme vurdu. Sonra arabasına koştu, bıçak, silah bir şey alacaktı. O esnada bağırarak kaçtım. Çevredekiler, ambulans çağırdı. Hastaneye götürdüler, kolumun kırık olduğunu söylediler, alçıya aldılar." diye konuştu.

Güzel, kolu kırıldığı için iki çocuğuna bakmakta zorlandığını belirterek, kendisini darbeden sürücünün bulunmasını istedi. Yüzde 61 işitme kaybı olduğunu bildiren Güzel, "Ben bunu hak etmedim. Arabayı üstüme sürdü, gözü dönmüş gibi vurmaya başladı. Ne olur o trafik canavarını bulsunlar." dedi.

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