Antalya'da işitme engelli kadına şiddet iddiası

Antalya'da işitme engelli iki çocuk annesi Yüksel Güzel'in korna sesini duymadığı için darbedildiği iddiası üzerine 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana gelen "kasten yaralama" olayının şüphelilerinin H.K. ile A.H. olduğu tespit edildi.
Ekiplerin yakalayıp gözaltına aldığı 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilecek.
19 Eylül'de yaşanan olayda, pazar alışverişinden evine dönerken bir kamyonetin korna sesini duymadığı gerekçesiyle saldırıya uğradığını iddia eden Yüksel Güzel'in sol kolunda kırık, yüzünde şişlikler oluşmuş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
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