Antalya'da işitme güçlüğü çeken kadına şiddet iddiası

Antalya'da işitme güçlüğü çeken Yüksel Güzel'in korna sesini duymadığı için darbedildiği iddiası üzerine gözaltına alınan 2 kişi salıverildi.
Muratpaşa Meydan Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan H.K. ve A.H, "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Muratpaşa ilçesinde 19 Eylül'de pazar alışverişinden evine dönerken bir kamyonetin korna sesini duymadığı gerekçesiyle saldırıya uğradığını iddia eden 2 çocuk annesi Yüksel Güzel, polise şikayette bulunmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştı.
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