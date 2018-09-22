HABER

Antalya'da işitme güçlüğü çeken kadına şiddet iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı

Antalya'da işitme güçlüğü çeken Yüksel Güzel'in korna sesini duymadığı için darbedildiği iddiası üzerine gözaltına alınan 2 kişi salıverildi.

Muratpaşa Meydan Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan H.K. ve A.H, "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Muratpaşa ilçesinde 19 Eylül'de pazar alışverişinden evine dönerken bir kamyonetin korna sesini duymadığı gerekçesiyle saldırıya uğradığını iddia eden 2 çocuk annesi Yüksel Güzel, polise şikayette bulunmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

PARTNERBu diyetle migren ağrılarından kurtulabilirsiniz!Bu diyetle migren ağrılarından kurtulabilirsiniz!
Alzheimer Günü'nde Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldıAlzheimer Günü'nde Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldı
Kocaeli Valiliği: Liselinin babasının intihar nedeni psikolojikKocaeli Valiliği: Liselinin babasının intihar nedeni psikolojik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Muratpaşa şiddet iddiası

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.