Antalya'da İskandinav turist sayısında artış

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'ya gelen İskandinav turist sayısında artış olduğunu bildirdi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak - 31 Temmuz dönemi turizm verilerine göre, kaynak pazarların tamamında artış gerçekleştiğini belirtti.

Ana pazarlar olarak değerlendirilen Rusya ve Almanya'nın pazar payında yaklaşık yüzde 50'ye sahip olduğunu aktaran Yağcı, şunları kaydetti:

"Rusya'dan bu yılın 7 ayında gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 3 milyon oldu, geçtiğimiz yıla göre yüzde 14 bir fark söz konusu. Diğer ana pazarımız Almanya'dan ise bir milyon 319 bin ziyaretçi geldi ve geçen yıla göre artış yüzde 20 olarak gerçekleşti. Almanya, Türk turizmi için çok büyük öneme sahip. Dünyanın en büyük kaynak pazar hacmine sahip 3 ülkeden birisi. Bu önem doğrultusunda Almanya'dan ziyaretçi getiren tur operatörleriyle ilişkilerimize özel önem veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda pazar payı oranının daha yukarı seviyelere geleceğini öngörüyoruz."

Polonya'nın da yüzde 49'luk artışla en büyük artış sağlayan Avrupa Birliği üyesi ülke olduğunun altını çizen Yağcı, Polonya'nın yüksek nüfus oranıyla Antalya için özel önem gerektiren ve büyük potansiyel barındıran bir pazar olduğuna dikkati çekti.

Özel marketing çalışması gereken kaynak pazarlar bulunduğuna da işaret eden Yağcı, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"İskandinav pazarı, bu yılın en iyi performansına sahip oldu. İsveç'ten yüzde 30, Norveç'ten yüzde 67, Finlandiya'dan ise yüzde 10 artış yakalandı. İskandinav pazarının bu oranlarda artış göstermesini, önümüzdeki yıllara yönelik 'geri dönüş' alınacağı şeklinde değerlendirebiliriz."

