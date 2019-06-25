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Antalya'da işportacı cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

Bir işportacının silahla öldürülmesiyle ilgili haklarında "tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılan 3 sanık hakim karşısına çıktı

Antalya'da semt pazarında çorap satan bir işportacının silahla öldürülmesiyle ilgili ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bahattin Madak ve Ömer Vesek ile tutuksuz sanık Figen Madak, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Figen Madak, savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Bir dönem eşiyle arasının açık olduğunu ve psikolojik sorunlar yaşadığı için ayrı yaşadıklarını belirten Madak, "Olayın nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildiğini bilmiyorum. Öldürülen Mehmet Hür, bana bir telefon verdi ve arkadaş olarak konuştuk, aramızda hiçbir şey geçmedi. Hür'ün öldürüldüğünü de televizyondan haberleri seyrederken öğrendim." dedi.

Sanık Bahattin Madak da Hür'ün öldürülmesiyle ilgili bilgisinin olmadığını ve üzerine atılan suçu kabul etmediğini ifade etti.

Öldürülen Hür'ü tanımadığını ve kimseyi takip ettirmediğini öne süren Madak, pazara sadece ev alışverişini yapmak için gittiğini söyledi.

Ömer Vesek ise Hür'ün ailesine başsağlığı dileyerek, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Bahattin Madak'ı esnaf olduğu için tanıdığını kaydeden Vesek, "Öldürme olayıyla bir ilgim yok, üzerime atılan suçu kabul etmiyorum. Ben 4 çocuk babası, emekçi bir insanım. Kimseyi para karşılığı öldürmedim." dedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Düdenbaşı Mahallesi'nde 31 Ekim 2018'de, pazarda çorap satarak geçimini sağlayan Mehmet Hür silahla öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Bahattin Madak, Ömer Vesek tutuklanmış, Figen Madak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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