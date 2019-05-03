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Antalya'da istismar iddiası davasındaki karara itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 19:22 | Son Güncelleme

Cumhuriyet savcısı, kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisinin beraat kararına itiraz etti

Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında verilen beraat kararına, savcı itiraz etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu duruşmaya iddia makamını temsilen katılan cumhuriyet savcısının verdiği mütalaada, sanık A.Ö'nün "tehditle zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını, "cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından beraatini talep ettiği belirtildi. Savcının sanığın üzerine atılı suçun niteliği dikkate alınarak hükmen tutuklanmasını istediği kaydedildi.

Mahkeme heyetinin, aynı gün yaptığı değerlendirme sonucunda, sanığın üzerine atılı suçları işlediği sabit görülmediğinden ayrı ayrı beraatine karar verdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Duruşmaya katılan Cumhuriyet Savcımız tarafından verilen söz konusu karara ilişkin istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili dairesi tarafından dosyayla ilgili değerlendirme yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

- Olayın geçmişi

Muratpaşa ilçesinde bir sitenin apartman görevlisi A.Ö'nün (45), evlerine ders çalışmaya gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna 2017'nin Mayıs ayında istismarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Tutuklu olarak hakim önüne çıkan sanığın, daha sonraki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Yargılamayı yürüten mahkemenin eski başkanı daha önce davadan çekilmişti.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti tutuksuz sanık A.Ö'nün delil yetersizliğinden beraatine hükmetmiş, mağdurun annesi F.Y. sinir krizi geçirmiş, adliye önünde toplanan kadın ve çocuk istismarıyla mücadele derneklerinin üyeleri, mahkeme kararını protesto etmişti.

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