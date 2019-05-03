Antalya'da istismar iddiası davasındaki karara itiraz

Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında verilen beraat kararına, savcı itiraz etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu duruşmaya iddia makamını temsilen katılan cumhuriyet savcısının verdiği mütalaada, sanık A.Ö'nün "tehditle zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını, "cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından beraatini talep ettiği belirtildi. Savcının sanığın üzerine atılı suçun niteliği dikkate alınarak hükmen tutuklanmasını istediği kaydedildi.

Mahkeme heyetinin, aynı gün yaptığı değerlendirme sonucunda, sanığın üzerine atılı suçları işlediği sabit görülmediğinden ayrı ayrı beraatine karar verdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Duruşmaya katılan Cumhuriyet Savcımız tarafından verilen söz konusu karara ilişkin istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili dairesi tarafından dosyayla ilgili değerlendirme yapılacaktır." ifadesine yer verildi.