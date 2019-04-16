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Antalya'da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Antalya'da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde, itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

Mehmet Ali Doğru yönetimindeki 07 KY 613 plakalı itfaiye aracı, Beldibi-Kemer yol ayrımında devrildi.

Kazada sürücü Doğru ile araçtaki Yalçın Çelik ve Ömer Özel yaralandı. Yaralı itfaiyecilere ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, kara yolunda bir süre uzun araç kuyrukları oluştu.

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Antalya itfaiye itfaiye aracı devrildi Kaza Mehmet Ali Doğru

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