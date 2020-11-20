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  4. Antalya’da itfaiye ekipleri yaşlı kadını yanmaktan kurtardı

Antalya’da itfaiye ekipleri yaşlı kadını yanmaktan kurtardı

20.11.2020 10:03 | Son Güncelleme:
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Antalya’da elektrikli battaniyeden çıkan yangında evde mahsur kalan 80 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı.

Antalya’da elektrikli battaniyeden çıkan yangında evde mahsur kalan 80 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı. Kalçası yanan ve yüzü simsiyah is olan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 08.30’da Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1276 Sokak’taki 3 katlı apartmanın son katında çıktı. Aile apartmanının 3. katında yalnız yaşayan 80 yaşındaki Alime İbik, üşüyünce elektrikli soba ve battaniyesini açtı. Bir süre sonra battaniyeden dumanlar yükselmeye başladı. Aynı binanın ikinci katında yaşayan İbik’in oğlu koyunlarına bakmak için dışarı çıktığında annesinin katından dumanların yükseldiğini gördü. Aile hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yoğun dumanın kaldığı kata çıkan itfaiye alevlerin içinde kalan yaşlı kadını güvenli bölgeye çıkardı. Sol kalça kısmında yanıklar oluşan ve yüzü is nedeniyle simsiyah olan yaşlı kadın oturtulan sandalye ile 3. kattan indirildi. Bir hayli korktuğu görülen yaşlı kadını yakınları bir an olsun yalnız bırakmadı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alime İbik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından binadaki dumanı tahliye etti.

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