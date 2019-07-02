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Antalya’da jandarma suç çetesini çökertti: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 18:47 | Son Güncelleme

Antalya ve ilçelerinde sahte belgeler düzenleyerek 25 farklı dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 9 kişilik çete jandarma ekipleri tarafından çökertildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Finike, Kumluca ve Kepez ilçelerinde C.M.’nin liderliğinde E.T., A.O., G.B., Ü.H., F.D., E.Ş., F.P.

Antalya’da jandarma suç çetesini çökertti: 9 gözaltı

Antalya ve ilçelerinde sahte belgeler düzenleyerek 25 farklı dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 9 kişilik çete jandarma ekipleri tarafından çökertildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Finike, Kumluca ve Kepez ilçelerinde C.M.’nin liderliğinde E.T., A.O., G.B., Ü.H., F.D., E.Ş., F.P. ve R.S.’nin örgütlü hareket ederek, çiftçilik yapan ve ticaretle uğraşan vatandaşların traktör, iş makinesi ve paralarını alarak dolandırdığı ihbarını aldı.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ’örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık’ ve ’belgede sahtecilik’ suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah saat 06.30 sıralarında eş zamanlı 8 ayrı adrese operasyon yapıldı. Finike, Kepez ve Kumluca ilçelerindeki adreslerde 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 9 cep telefonu, 9 sim kart, dizüstü bilgisayar, 2 harici bellek, 6.35 milimetre çapında tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi. Daha önceki dolandırıcılık olaylarıyla da bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin, sebze meyve ve iş makinesi satılık ilanı verip sahte belgelerle 25 farklı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken yaklaşık 600 bin liralık dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi.
Jandarma, yankesici ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya, şüpheli gördükleri durumlarda güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini bildirdi.

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