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Antalya’da jandarmadan 3,5 milyon liralık uyuşturucu baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 22:07 | Son Güncelleme

İran’dan yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulup Antalya’ya getirilen 11 kilo 450 gram metamfetamin maddesi, piyasaya sürülemeden jandarma baskınıyla ele geçirildi.

İran’dan yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulup Antalya’ya getirilen 11 kilo 450 gram metamfetamin maddesi, piyasaya sürülemeden jandarma baskınıyla ele geçirildi. Piyasaya değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 NV 650 plakalı tırın İran’dan yasadışı yollarla yurda sokmuş olduğu uyuşturucu maddenin (metamfetamin) Van’a getirildiğini, buradan Antalya’nın Manavgat ilçesine getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Saat 11.00 sıralarında söz konusu tırın şoförü olan H.S. isimli kurye tarafından Manavgat ilçesi Çavuş Köyü Mahallesi’nde uyuşturucu maddenin sahibi ve uyuşturucu maddeyi alacak olan kişinin kullanımında olan park halindeki 07 LNF 58 plakalı kiralık aracın bagajına koyarak olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Uyuşturucu madde konularak olay yerinden ayrılan 07 LNF 58 plakalı araç İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT/İSTH Ks. ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Manavgat ilçesi Çavuşköy Mahallesi’nde yapılan operasyonla yakalandı.
Uyuşturucu maddenin sahibi İran uyruklu D.S.R. ve uyuşturucu maddeyi piyasaya sürecek olan H.K. isimli şahıslar ile birlikte piyasa değeri 3.5 milyon lira olan 11 kilo 450 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi Van’dan Antalya’ya getirerek buluşma noktasında teslim eden 65 NV 650 plakalı tırın şoförü H.S. isimli kurye yapılan takip sonucunda Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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