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Antalya’da jandarmadan açıkta tütün satanlara ceza

15.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Antalya’da jandarmadan açıkta tütün satanlara ceza

Antalya’nın Finike ilçesinde kıyılmış tütünün yanı sıra dolu ve boş makaron satan kişiye 18 bin 96 TL para cezası uygulandı.KOM Şube Müdürlüğü, Hasyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ve Finike JASAT Timi ekipleri Hasyurt Mahallesi’ndeki halk pazarında denetim gerçekleştirdi.

Antalya’nın Finike ilçesinde kıyılmış tütünün yanı sıra dolu ve boş makaron satan kişiye 18 bin 96 TL para cezası uygulandı.
KOM Şube Müdürlüğü, Hasyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ve Finike JASAT Timi ekipleri Hasyurt Mahallesi’ndeki halk pazarında denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde 2 bin 200 adet sigara tütünü ile doldurulmuş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin 800 boş makaron ele geçirildi. 18 bin 96 TL idari yaptırım cezası uygulanan M.N.Ş., nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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