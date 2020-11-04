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Antalya’da jandarmadan helikopter destekli ‘Çelik Kafes’ uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 09:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli ‘Çelik Kafes’ operasyonu düzenlendi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli ‘Çelik Kafes’ operasyonu düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nun sevk ve idare ettiği operasyona 400 jandarma personeli katıldı. 50 şüphelinin gözaltına alındığı, çok miktarda da uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli yatak bazasının altında saklanırken yakalandı.
Manavgat’ta uyuşturucu konusunda elde edilen istihbaratlar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde dün sabah saatlerinde, havadan jandarma helikopterinin de desteğiyle eş zamanlı olarak uyuşturucu arama köpeklerinin de katıldığı Çelik Kafes operasyonu düzenlendi. Operasyonda 400 jandarma personeli ve komando timleri görev aldı.

50 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Yapılan baskınlar sonucunda aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler, çok sayıda hassas terazi ele geçirildi. Hastaneden sağlık raporu alınan şüpheliler işlemleri için İlçe jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bazanın içinde saklanırken yakalandı
Şüphelilerden bazıları, jandarmaya yakalanmamak için çeşitli yerlere saklandı. Görevlilerin geldiğini görüp, yatağın bazasında oluşturduğu alana saklanan şüpheli, jandarma görevlileri tarafından yapılan aramada kıskıvrak yakalandı.

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