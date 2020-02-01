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Antalya’da jandarmadan Huzur Akdeniz uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Huzur Akdeniz (2020-1) uygulaması kapsamında 11 bin 807 kişi sorgulandı, 52 kişi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığınca Antalya İl Genelinde Huzur Akdeniz Uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Huzur Akdeniz (2020-1) uygulaması kapsamında 11 bin 807 kişi sorgulandı, 52 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca Antalya İl Genelinde Huzur Akdeniz Uygulaması gerçekleştirildi. 2 aşamalı gerçekleşen uygulamaya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ve Trafik Şube Müdürlükleri ile JASAT ve köpek unsurlarının desteğinde İlçe Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla toplam 480 personel katıldı.
Toplam 676 umuma açık yer, park bahçe, metruk bina, kahvehane ve internet salonu ile kent girişlerindeki sabit yol kontrol noktaları ve ilçelerdeki önemli noktalarda yapılan kimlik kontrollerinde 11 bin 807 kişi sorgulandı. 4 kişi gözaltına alınırken, 52 kişi de yakalandı. 2 kayıp kişinin de bulunduğu uygulamada 14 kişiye 17 bin 879 lira para cezası uygulandı. Kontrol edilen bin 638 araçtan 30’u trafikten men edilirken, 54 bin 61 lira para cezası kesildi. Denetimlerde 15 gram esrar ve 35 gram skunk ele geçirildi.

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