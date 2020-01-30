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Antalya’da jandarmadan kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 09:52 | Son Güncelleme

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda 853 şişe sahte içki ve üretimde kullanılan 580 litre etil alkol ele geçirdi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kepez ilçesi Duacı Mahallesi’nde H.U ve K.P isimli kişilerin sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri istihbaratına ulaştı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda 853 şişe sahte içki ve üretimde kullanılan 580 litre etil alkol ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kepez ilçesi Duacı Mahallesi’nde H.U ve K.P isimli kişilerin sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri istihbaratına ulaştı. Jandarma bölgede 3 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin sahte içki ürettikleri evi tespit etti. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama izninin ardından ekipler eve baskın yaptı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 853 şişe üzerinde sahte bandrol bulunan viski, 580 litre etil alkol,140 litre içki aroması, 5 litre anason, 2 bin 600 adet içki şişesi kapakları, 2 bin 25 adet sahte TAPDK bandrolü,146 yabancı markaların bandrolü, bin 800 şişe kapağı, 3 bin 500 şişe farklı marklara ait etiket, 2 bin 800 kapak kapşonu,150 freshop etiketi, 35 boş bidon, 500 litrelik su tankı, 100 litrelik su tankı, kuru sıkı tabanca, alkol metre, elektrikli su pompası ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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