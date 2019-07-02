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Antalya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 18:52 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 24 kilogram esrar, 80 kök Hint keneviri ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bayat Bademleri Mahallesi’nde uyuşturucu madde imalatı bilgisine ulaştı.

Antalya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 24 kilogram esrar, 80 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bayat Bademleri Mahallesi’nde uyuşturucu madde imalatı bilgisine ulaştı. Ekipler 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdikleri B. M. ve A. K.’nin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 24 kilogram kubar esrar ve 80 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Antalya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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