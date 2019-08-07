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Antalya’da Jennifer Lopez fırtınası esti

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

Latin müziğin divası Jennifer Lopez, 7 yıl aradan sonra Antalya Regnum Carya sahnesinde fırtına gibi esti.

Latin müziğin divası Jennifer Lopez, 7 yıl aradan sonra Antalya Regnum Carya sahnesinde fırtına gibi esti. Konser öncesi 75 dakika sahnede kalacağı konuşulan ünlü yıldız, seyircilerin coşkusuna atmosferin güzelliği eklenince konseri 2 saate çıkardı. Aynı zamanda JLO, kızı Emme Anthony’le yaptığı düetle, uzun süre alkışlandı.
Antalya’ya gelen Jennifer Lopez, siyaset, iş, cemiyet ve sanat hayatının ileri gelen isimlerinin katıldığı konserle, yılın en çok konuşulan performansına imza attı. Uzun süre sonra tekrar Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Jennifer Lopez, “Ülkenizi çok özlemişim, Antalya’yı çok seviyorum” dedi.
Konseri izlemeye gelen ünlü isimler arasında Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz, Meryem Uzerli, Anıl & Pelin Akil ve Dilan Tatlıses’in yanı sıra Antalyaspor oyuncuları ve yönetimiyle dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid’in eski futbolcu Clarence Seedorf katıldı.

Konserde izdiham yaşandı
Regnum Carya sahnesinde dinleyicileriyle buluşan ünlü yıldızı, 2 bin 500 kişiye yakın kişi izledi. JLO için özel tasarlanan sahnede ona özel bir catwalk alanı oluşturulurken, Isparta’da özel olarak yetiştirilen beyaz güller JLO’nun sahnesini ve kulisini süsledi. 2000 kişi kapasiteli konser alanına dünyadan ve Türkiye’nin birçok yerinden 2 bin 500 Jennifer Lopez hayranı katıldı. Konser öncesi 75 dakika sahnede kalacağı konuşulan ünlü yıldız, seyircilerin coşkusuna atmosferin güzelliği eklenince konser saatini 2 saate çıkardı. Lopez, bu yıl listeleri altüst eden yeni şarkısı Medicine’nın yanı sıra On The Floor, Aint It Funny, Love Don’t Cost a Thing’in de yer aldığı tüm hit şarkılarını 2 bin 500 kişiyle birlikte seslendirdi.

Kızı Emme ile düet yaptı
Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Lopez, kızı Emme Anthony’le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Anne kızın birlikte düeti uzun süre alkışlandı.

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