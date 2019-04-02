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Antalya’da kaçak akaryakıt operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Antalya’da polis bir depoda yaptığı baskında 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı belirlenen bir depoya baskın yaptı.

Antalya’da kaçak akaryakıt operasyonu

Antalya’da polis bir depoda yaptığı baskında 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı belirlenen bir depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada 650 litre karışık akaryakıt ürünü, bin litre kapasiteli tank, 1 adet 65 litrelik bidon, akaryakıt aktarımı yapmaya yarayan sandrafuj ve hortum, 1 adet katı haldeki ürünü sıvı hale getirip ikmal etmeye yarayan ısıtıcı ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan Ö.Y, A.Y, S.C,ve S.B. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun’a muhalefet etmek" suçundan işlem başlatıldı.

Antalya’da kaçak akaryakıt operasyonu

Antalya’da kaçak akaryakıt operasyonu

Antalya’da kaçak akaryakıt operasyonu

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