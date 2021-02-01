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Antalya’da kaçak avcılara ceza

01.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Akseki ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi, bir kamyonete el konuldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.

Antalya’nın Akseki ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi, bir kamyonete el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Evlek Milli Parklar sınırlarında koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdiği sırada Akseki’nin Güzelsu Mahallesi Evlek mevkiinde yasa dışı yaban keçisi avladıkları belirlenen 3 kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Kaçak avcıların bir kişinin Gündoğmuş ilçesinden, 2 kişinin ise Antalya’dan geldikleri bildirilirken, araçlarına el konuldu.

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