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  4. Antalya’da kaçak cep telefonu satan iş yerlerine 128 bin 214 TL ceza

Antalya’da kaçak cep telefonu satan iş yerlerine 128 bin 214 TL ceza

05.02.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Antalya polisinin iş yerlerine yaptığı denetimlerde gümrük kaçağı veya IMEI numarası değiştirilmiş toplam 36 cep telefonuna el konuldu, iş yerlerine toplam 128 bin 214 TL idari para cezası uygulandı.Antalya Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri izinle denetim gerçekleştirdi.

Antalya polisinin iş yerlerine yaptığı denetimlerde gümrük kaçağı veya IMEI numarası değiştirilmiş toplam 36 cep telefonuna el konuldu, iş yerlerine toplam 128 bin 214 TL idari para cezası uygulandı.
Antalya Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri izinle denetim gerçekleştirdi. Denetim Asayiş Şube Müdürlüğü- Hırsızlık Büro Amirliği personeli, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Muratpaşa Belediye Zabıta Ekibi, Vergi Dairesi Maliye Görevlisi, SSK görevlilerinden oluşan 50 kişilik personelle gerçekleştirildi.
Her iş yerine tek tek giren ekipler sigorta, kimlik bildirimi, çalıntı, kaçak telefon denetimi ile birlikte korona virüs tedbirlerinden maske ve sosyal mesafe noktasında da denetim gerçekleştirdi. Eksik belge ve kurallara uymadığı belirlenen işyerlerine cezai işlem uygulandı. Yunus timleri de cadde üzerinde şüpheli şahıslar üzerinde GBT sorgusu yaptı.
Eşzamanlı denetimlerde İş yerlerinde çalıntı cep telefonuna rastlanılmazken gümrük kaçağı veya IMEI numarası değiştirilmiş olduğu tespit edilen toplam 36 adet cep telefonuna el konularak gerekli işlemler için KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Denetimlerde ayrıca Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekibince 1 iş yerine yasaklı hayvan beslemekten dolayı 10 bin 434 TL, belediye, SGK ve Maliye ekiplerince ruhsatsız faaliyet göstermek, sigara içilmez tabelası bulundurmamak, sigortasız işçi çalıştırmak, ödeme kaydedildi cihaz fişi kesmemek, fatura düzenlememek suçlarından 117 bin 780 TL olmak üzere toplam 128 bin 214 TL cezai işlem uygulandı.

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