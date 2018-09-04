HABER

Antalya'da kaçak güneş gözlüğü ve nargile tütünü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 19:22 | Son Güncelleme

Antalya'da kaçak güneş gözlüğü ve nargile tütünü operasyonu

Antalya'da düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollardan sokulmuş 5 bin 934 güneş gözlüğü, bin 545 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak nargile tütünü ve emtia ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya ve Serik ilçesinde 8 adrese operasyon yapan ekipler 6 kişiyi gözaltına aldı. Ev ve depolarda yapılan aramalarda ise çeşitli markalarda yabancı menşeili paketlenmiş halde faturasız ve bandrolsüz bin 545 kilogram nargile tütünü, 54 kilogram nargile tütünü yapımında kullanılan aroma, çok sayıda doluma hazır halde ambalaj ile 5 bin 934 tane çeşitli markalarda kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi hakkında, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldı.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
GÜNCELLEME - Tapu memurunun dikkati milyonluk sahtekarlığı önlediGÜNCELLEME - Tapu memurunun dikkati milyonluk sahtekarlığı önledi
Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümrük kaçağı güneş gözlüğü nargile tütünü operasyon

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde icra! Turistleri çıkarıp eşyaları haczettiler

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde icra! Turistleri çıkarıp eşyaları haczettiler

CHP'nin açıklamasında dikkat çeken Erdoğan detayı

CHP'nin açıklamasında dikkat çeken Erdoğan detayı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör operasyonu: 5 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör operasyonu: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.