Antalya'da kaçak güneş gözlüğü ve nargile tütünü operasyonu

Antalya'da düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollardan sokulmuş 5 bin 934 güneş gözlüğü, bin 545 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak nargile tütünü ve emtia ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya ve Serik ilçesinde 8 adrese operasyon yapan ekipler 6 kişiyi gözaltına aldı. Ev ve depolarda yapılan aramalarda ise çeşitli markalarda yabancı menşeili paketlenmiş halde faturasız ve bandrolsüz bin 545 kilogram nargile tütünü, 54 kilogram nargile tütünü yapımında kullanılan aroma, çok sayıda doluma hazır halde ambalaj ile 5 bin 934 tane çeşitli markalarda kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi hakkında, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldı.

