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Antalya’da kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

Antalya’nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 4 bin 880 şişe kaçak içki ele geçirildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde kaçak/sahte içki operasyonu yapıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 4 bin 880 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde kaçak/sahte içki operasyonu yapıldı. Muratpaşa ilçesinde bir iş yeri, 3 depo ve 1 araç ile Kepez ilçesinde 3 iş yeri olmak üzere toplam 7 adreste yapılan aramada bin 79 şişe kaçak viski, 3 bin 303 şişe kaçak votka, 498 şişe kaçak şarap olmak üzere toplam 4 bin 880 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kaçak içkileri piyasaya dağıttığı tespit edilen A.D, E.Y. ve A.U. isimli şahıslardan E.Y. tutuklandı. A.D. ve A.U. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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