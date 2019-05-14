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Antalya'da kaçak kazıda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki kırsal bölgede kaçak kazı sırasında meydana gelen patlamada Tevfik Sabuncular yaşamını yitirdi, Kenan Gambuk yaralandı.

Antalya'da kaçak kazıda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki kırsal bölgede kaçak kazı sırasında meydana gelen patlamada Tevfik Sabuncular yaşamını yitirdi, Kenan Gambuk yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Olay dün saat 21.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi, Doyran Mahallesi kırsal alanında meydana geldi. Doyran Mahallesi kırsal alanında kaçak kazı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Kazıda kullanılan kimyasal maddeden kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulan patlamada, Tevfik Sabuncular yaşamını yitirdi, Kenan Gambuk ise yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Kenan Gambuk'u ambulansla hastaneye götürdü. Tevfik Sabuncular'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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