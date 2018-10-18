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Antalya'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:09 | Son Güncelleme

Antalya'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Antalya'da 619 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda sokulan nargile tütünlerinin kentte dağıtımını gerçekleştirenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Muratpaşa Mahallesi'ndeki nargile tütünü ve hediyelik eşya satışı yapan bir iş yerinden, geceleri bazı kafelere kaçak nargile tütünü dağıtımı yapıldığı bilgisi elde edildi.

Dükkan ile dağıtımda kullanıldığı belirlenen 2 araçta yapılan aramada, 619 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.

İş yeri sahibi Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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