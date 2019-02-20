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Antalya'da kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 bin 691 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu

Antalya'da iki iş yerine düzenlenen operasyonda 4 bin 691 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki iki iş yerinde arama yaptı.

Aramada gizlenmiş 4 bin 691 paket gümrük kaçağı sigara, 19 bin 360 adet içi tütünle doldurulmuş sigara, 15 bin boş makaron, 36 sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Ö, S.Ö. ve Ş.D. hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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