HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da kaçak silah operasyonu

Antalya’da kaçak silah operasyonu

23.12.2020 21:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasadışı yollardan elde ettikleri silahları Antalya’da piyasaya sürmeye çalışan şebeke çökertildi.

Yasadışı yollardan elde ettikleri silahları Antalya’da piyasaya sürmeye çalışan şebeke çökertildi. Operasyonda 14 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya’nın Beyşehir ilçesinden temin ettikleri çok sayıda kaçak silahı Antalya’ya getirerek piyasaya sürmeyi amaçlayan 4 şüpheli şahsın bulunduğu aracı Serik ilçe girişinde durdurdu. Araç içerisinde aralarında aracın çeşitli bölmelerine saklanmış şekilde 14 adet tabanca, 15 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi. Araçta aralarında aranan bir şahsın da bulunduğu, H.K, E.A.Y, A.D ve 18 yaşından küçük M.T.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Diyanet'ten 'Türkçe ibadet ve ezan' açıklamasıDiyanet'ten 'Türkçe ibadet ve ezan' açıklaması
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Antalya'da plaza terasındaki yeni yıl kutlamasına 113 bin 400 lira ceza

Plaza terasındaki yeni yıl kutlamasına 113 bin 400 lira ceza

Kocaeli'de evi yanan vatandaş dakikalarca küllerin içinde paralarını aradı

Küllerin arasında dakikalarca yanan paralarını aradı

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne tutuklandı

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne tutuklandı

Antalya’da 15,5 ton sahte içki yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Sosyal medyada çok konuşulmuştu! Süleyman Soylu'dan sevindiren hediye

Süleyman Soylu'dan sevindiren hediye

İranlı internet fenomeni Mılad Hatamabadi Farahani geri gönderme merkezine getirildi

Polis aracıyla tur atmıştı! İranlı fenomen sınır dışı ediliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.