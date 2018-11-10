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Antalya'da kaçak taşınan tavuklar itlaf edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 00:07 | Son Güncelleme

Antalya'da kaçak taşınan tavuklar itlaf edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurulan araçta bulunan, evraksız ve taşıma şartları uygun olmayan 750 tavuğun itlaf edildiği bildirildi.

Hacıobası mevkisindeki yol kontrol noktasında, Mustafa U. yönetimindeki kamyonet durduruldu. Kamyonette, evraksız ve taşıma şartları uygun olmayan 750 tavuk olduğu belirlendi.

Evrakların eksik olması ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Yurt İçinde Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğe muhalefet nedeniyle kamyonet şoförüne ve tavukların sahibi olduğu tespit edilen Serdar T'ye, 3 bin 668 lira para cezası uygulandı.

Manavgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, tavukların, Ulualan mevkisindeki boş arazide, usulüne uygun, halk ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde itlaf edilerek, gömüldüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
imha Kaçakçılık Manavgat tavuk

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