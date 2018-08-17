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Antalya'da kaçak ve sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:09 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, sahte bandrollü, çeşitli markalarda 117 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki, 30 litre etil alkol ve 10 adet boş şişe ele geçirildi.

Operasyonda Y.A. ve M.Ç. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya kaçak ve sahte içki operasyon

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