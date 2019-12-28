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  4. Antalya'da kaçak ve sahte içki operasyonu

Antalya'da kaçak ve sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 18:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ve Kemer ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlarda 456 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Antalya'da kaçak ve sahte içki operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ve Kemer ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlarda 456 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi içki ve alkol ürünleri pazarlamaya çalışan kişi ve iş yerlerine yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekipleri bu kapsamda Manavgat ve Kemer ilçelerinde iki iş yerinde yaptığı incelemede, 456 litre kaçak ve sahte içki gele geçirdi. Kaçak içki satan iki kişi hakkında işlem yapıldı.
Diğer yandan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yıl boyunca yapılan baskınlarda ise toplam 56 bin 203 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirdi.

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Antalya'da kaçak ve sahte içki operasyonu

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