Antalya'da kaçakçılık operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, gümrük kaçağı elektronik malzeme satan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, bir depoda ve araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada, toplam 5 bin 397 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kulaklık, hoparlör, mikrofon, elektro şok özellikli el feneri gibi elektronik malzeme ele geçirildi.
Hakkında yasal işlem yapılan 2 şüphelinin, gümrük kaçağı elektronik malzemeleri Şanlıurfa'dan satın aldıklarını ve Manavgat'taki çeşitli iş yerlerine sattıklarını söyledikleri bildirildi.
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