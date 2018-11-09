Antalya'da kaçakçılık operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 7 bin 259 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kamu zararının önlenmesi amacıyla kentte kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 7 bin 259 şişe faturası bulunmayan gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.Ö, hakkında adli işlem yapıldı.

