HABER

Antalya'da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 21:32 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde 7 bin 259 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 7 bin 259 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kamu zararının önlenmesi amacıyla kentte kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 7 bin 259 şişe faturası bulunmayan gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.Ö, hakkında adli işlem yapıldı.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Kadıköy'de telefon dolandırıcılığıKadıköy'de telefon dolandırıcılığı
Jandarma Genel Komutanlığından 10. Kasım klibiJandarma Genel Komutanlığından 10. Kasım klibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Manavgat parfüm

En Çok Okunan Haberler

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat! Meteoroloji iki ili uyardı

Dikkat! Meteoroloji iki ili uyardı

AK Parti'den 10 Kasım'a özel kısa film

AK Parti'den 10 Kasım'a özel kısa film

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Temel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Temel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Rektör Şafak Ertan Çomaklı’nın 10 Kasım mesajı

Rektör Şafak Ertan Çomaklı’nın 10 Kasım mesajı

Karabük protokolünden 10 Kasım mesajı

Karabük protokolünden 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.