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Antalya'da kaçan kurbanlık dana kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

Antalya'da kaçan kurbanlık dana kovalamaca sonucu yakalandı

Antalya'da kesim sırasında kaçan kurbanlık dana kovalamaca sonucu yakalandı.

Konyaaltı ilçesinde kesim sırasında kaçan kurbanlık danayı yakalamak isteyen polis ekipleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kurbanlığın sahile doğru kaçtığını görenler, yaşananları telefonlarıyla görüntüledi. Kovalamacanın ardından yakalanan dana sahibine teslim edildi.

Sahildeki plaj görevlisi Sefa Toros, peşinden koşan kişiye çarpan dananın yakalanarak götürüldüğünü söyledi.

Plaj görevlisi Beratcan Davran da sahildeki kabinleri temizliği sırada duyduğu sesler üzerine yukarıya çıkınca polis ve vatandaşların danayı yakalamaya çalıştığını gördüğünü belirtti.

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