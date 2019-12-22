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Antalya'da Kadın Köy Pazarı açıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.12.2019 16:43 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Her pazar, 19 ilçeden kadınlarımız ürünlerini bu pazardan doğrudan halka ulaştırabilecekler"

Antalya'da kadın kooperatifleri ile çiftçilerin ürünlerinin satılacağı Kadın Köy Pazarı açıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle kadın emeğinin tüketiciye ulaşmasını sağlayacak köy pazarı projesi hayata geçirildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, pazarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin önemli tarım üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Kadınların doğrudan ürettiklerini satabilecekleri böyle bir pazara ihtiyaç olduğunun altını çizen Karaloğlu, "Üretmek belki önemli bir kısmı ancak ürettiğinizi satamıyorsanız bir anlamı yok. Pazarlama işin en zor kısmı. İşte kadınlarımıza yardımcı olmak üzere, bu güzel pazar oluşturuldu. Bundan sonra her pazar, 19 ilçeden kadınlarımız, ürünlerini bu pazardan doğrudan halka ulaştırabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bütün köylere kadın kooperatifleri kurma konusunda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Kadınların daha çok desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Tütüncü, "Satın aldığımız bütün ürünleri gözden geçireceğiz. Kadın kooperatiflerini de ona göre yönlendireceğiz ve belediyenin ihtiyaçlarını artık 2020 yılından itibaren öncelikli olarak kadın kooperatiflerinden alacağız. Bu anlamda kampanyalar oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumların ve özel girişimcilerin, kadın kooperatifler üzerinden satın alma işlemlerini yaptıkları takdirde bu kooperatiflerin daha da güçleneceğine işaret eden Tütüncü, pazarı "birlikte büyütelim" çağrısında bulundu.

Kadın güçlenirse, toplumun güçleneceğini vurgulayan Tütüncü, "Kadının elinin değdiği her yer cennetten bir köşe haline gelir. Kadınları ve aileleri güçlendirmeye, onları yüceltmeye, onlar için yolda yürümeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki iyi niyetin temelinde atılan bütün adımlar karşılığını bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, Tütüncü, Antalya Tarım İl Müdürü Mustafa Özen ile kadın girişimci ve çiftçiler, açılışı yapılan pazarı gezdi.

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Antalya kadın kooperatifi Kepez Belediyesi köy pazarı üretici

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