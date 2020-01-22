HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi

Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

  ANTALYA'da toplu ulaşımda çalışan kadın şoförler, bekleme yaptıkları depolama alanlarında erkek ve kadınların aynı tuvaleti kullanmasından rahatsız olduklarını söyledi.

ANTALYA'da toplu ulaşımda çalışan kadın şoförler, bekleme yaptıkları depolama alanlarında erkek ve kadınların aynı tuvaleti kullanmasından rahatsız olduklarını söyledi.
Antalya'da 4 ay önce toplu ulaşım şoförleri, Antalya Şehiriçi ve Şehirdışı Toplu Ulaşım Şoförleri Derneği'ni kurarak sorunlarına çare aramaya başladı. Derneğin başkanlığına ise toplu ulaşım şoförü Elçin Güner (46) seçildi. Şoförlerin sıkıntılarını dile getiren Güner, otobüslerin seferlere çıkmadan önce bekleme yaptıkları depolama alanlarında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti. Güner, fazla çalışma saatleri, düşük ücret ve yolcuların şiddetine maruz kalmalarının yanı sıra, tuvaletler konusunda sıkıntıları olduğunu söyledi. Şoförler Odası'nın bu tür konulara bir çözüm bulamadığını ileri süren Güner, ?En büyük sıkıntımız tuvaletler. Depolama alanlarının çoğunda erkek ve kadınlar aynı tuvaleti kullanıyor. İçeride pisuvarlar ve normal bir tuvalet var. Erkeklerle aynı zamanda tuvalete girdiğimiz zamanlar oluyor. Biz kadınlar içerideyken bazı duyarlı arkadaşlarımız kapıda bizi bekliyor. Ama o zaman da seferlerine geç kaldıkları oluyor. Bu yüzden para cezası uygulanan arkadaşlarımız oldu" dedi.
'İÇERİDE KİMSE VAR MI?'
Erkek şoförlerin pisuvarda ihtiyaçlarını görürken, tuvaletin içinden çıkan kadın şoförlerin karşı karşıya kaldığı utanç durumları olduğunu dile getiren Güner, ?Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Antalya'da tuvalet ihtiyacını henüz çözebilmiş değiliz. Antalya merkezinde 12- 13 kadın şoför var. İçeri girerken kapıdan 'Kimse var mı' diye sesleniyorlar. Avrupa standartlarında çalışma bekleniyor ama uygulanan Afrika standartları" diye konuştu.
ERKEK ŞOFÖRLER DE MAĞDUR
Erkek şoförlerden Selçuk Akünlü ise tuvaletlerin sıkıntılı olduğunu aktardı. Kadınların tuvalete girmesi durumunda bazen kapıda uzun kuyruklar oluştuğuna dikkati çeken Akünlü, kendilerinin içeride olması durumunda kadın arkadaşlarının dakikalarca beklemek zorunda olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
ASİAD, Libya Konsolosluğunu ziyaret ettiASİAD, Libya Konsolosluğunu ziyaret etti
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklamaOsmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da ailesiyle tartışan şahıs soluğu apartmanın çatısında aldı

Ailesiyle tartıştı soluğu apartmanın çatısında aldı

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı, doktoru 77 bin TL dolandırdı

MİT görevlisiyim diyerek doktoru dolandırdı!

Son dakika: Manisa'da art arda depremler (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Art arda korkutan depremler!

Manisa'da eski çalışan bir ay çalıştığı iş yerini 3 yıl sonra soydu

Bir ay çalıştığı iş yerini 3 yıl sonra soydu

Son dakika: HSK'dan önemli açıklama: Titizlikle inceleniyor

HSK'dan önemli açıklama: Titizlikle inceleniyor

FETÖ elebaşının en yakınındaki Yusuf Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem

Gizli görevi ortaya çıkmıştı! İfadesinde söyledikleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.