Antalya’da kadınlar, ‘Yüksek Topuk’ladı

Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen Yüksek Topuk Koşusu’nda kadınlar en az 6 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştu. Renkli görüntülere sahne olan yarışta birinciliği Berfin Boduç kazandı.

Antalya’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamındaki ’Yüksek Topuk Koşusu’ Muratpaşa Kent Meydanı’nda yapıldı. Yarışmada en az 6 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koşan kadınlar, birinciliği elde ederek ödülü kazanmak için yarıştı. Kadınlar yarış öncesi, parkurda düşmemek için topuklu ayakkabıyı ayaklarına bantlayarak önlem aldı.

Koşuya hazırlanan 16 kadına, yakınlarının destek verdiği gözlendi.

Gruplar halinde koşan kadınlar, 100 metre uzunluğundaki parkurda düşmeden bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Yüksek Topuk Maratonu’nda birinciliği Berfin Boduç, ikinciliği Elif Polat, üçüncülü ise üçüncülüğü Duygu Ekinci elde etti.

“Farklı bir heyecan yaşıyorum”

Yarışa ilk kez katılan İlkay Abacı, “Farklı bir deneyim olacak. Daha önce sporculuk hayatım var ama ilk defa tayt ve topuklu ayakkabı kombinasyonunu yaşayacağım. 8 santimetre topukla bugün koşacağım, ilk kez katılıyorum ve farklı bir heyecan yaşıyorum. Hiç atletizm yarışına benzemiyor. Herkesin bu heyecanı tatmasını isterim” dedi.