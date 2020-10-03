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Antalya’da kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 13:59 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kepez ilçesinde kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Teomanpaşa Mahallesi’nde bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Teomanpaşa Mahallesi’nde bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Balkonda oyun oynayan erkek çocuklarının kafasını balkon demirine sıkıştığını gören aile 112 Acil Durum Merkezi’ne ihbarda bulundu. Daireye çıkan itfaiye yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmayla çocuğunun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu gözlemlenen çocuğu itfaiye ailesine teslim etti. İtfaiyenin çalışması karşı binadaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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