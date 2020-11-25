HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı

Antalya’da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı

25.11.2020 11:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 11-14 ve 19 Ekim tarihlerinde 10 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan ve tip boxları (bahşiş kutusu) çalan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 11-14 ve 19 Ekim tarihlerinde 10 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan ve tip boxları (bahşiş kutusu) çalan 2 şüpheli yakalandı. Asayiş ekiplerinin 250 saatlik görüntü izleyerek yakaladığı şüpheliler, olaylarının çoğunluğunu kabul ederken, uyuşturucunun etkisiyle bazılarını hatırlamadıklarını dile getirdi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 11-14-19 Ekim tarihlerinde Manavgat’ta başta kafeler caddesi olmak üzere 9’u polis, 1’i jandarma bölgesinde olmak üzere 10 ayrı iş yerinden hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı işyerlerinin büyük bölümünde güvenlik kameralarının çalışmaması nedeniyle şüphelileri belirlemekte güçlük yaşadı. Bazı iş yerlerinin güvenlik kameraları başta olmak üzere Alanya-Manavgat girişi ve Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde mobese kameralarını izlemeye alan ekipler, 250 saatlik görüntü izleyerek belirlediği hırsızları Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yakaladı.
Üzerlerinde iş yerlerinden çaldıkları tip boxlardan alındığı değerlendirilen 400 TL demir para ve 900 TL civarında kağıt para ele geçirilen şüpheliler Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Manavgat’a getirildi.
3 ayrı günde, 3 ayrı motosikletle yüzleri maskeli bir şekilde Alanya’dan başlayıp Antalya’ya kadar iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerden Alperen O.B. 15 iş yerinden 23, Hanifi P’nin ise 14 iş yerinden toplam 18 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, girdikleri birçok iş yerinden hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiklerini, bazılarını uyuşturucu ve alkolün etkisi altında gerçekleştirdikleri için hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

3 günde 10 iş yerine girdiler
2 şüphelinin 11-14 ve 19 Ekim tarihlerinde Alanya’dan Manavgat’a gelerek iş yerlerinden personelin bahşişinin olduğu tip bax kutuları ve çekmecelerdeki paraları aldıkları, her seferinde ayrı motosikletleri kullandıkları belirlendi. Bu süreçte Manavgat şehir merkezinde 10 iş yerine girilirken iş yerlerinden 1 tanesinin şikayetçi olmadığı, Kumköy de 1 işyerine, Konaklı’da ise 2 işyerine girdikleri belirlendi.
2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin iş yerine girişleri ve tip box kutularını çaldıkları görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haberCNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber
Çekiliş sonuçları belli oldu! 11 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 11 milyon TL'yi aşan ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Hacettepe'de Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı böyle saklanıyor!

Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı böyle saklanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı takip algoritmasını güncelledi!

Evdeki bir kişi dahi pozitif çıkarsa...

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber: Koronavirüse yakalandı

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber

Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu

Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.