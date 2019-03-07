HABER

Antalya’da kahreden kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

Antalya’da hasta almaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı.

Antalya’da hasta almaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı. Devrilen ambulans, alışverişten çıkıp poşetlerini arabaya yerleştiren bir gence çarptı. Kazada, kendi aracıyla ambulans arasında sıkışarak ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.
Kaza, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde saat 13.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden Caner D. yönetimindeki 34 LM 7112 plakalı ambulans, kavşaktaki ışıklara geldiği sırada sol taraftan gelen Emine Ç. yönetimindeki 07 MPV 32 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan devrilen ambulans aracı, kaza sırasında alışverişten çıkıp park halindeki 34 BR 2344 plakalı otomobilinin arka bagajına malzemelerini yerleştiren Olcay Efeoğlu’na çarptı. Ambulansla kendi aracı arasında sıkışan Efeoğlu ağır yalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Efeoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Emine Ç. ile ambulans görevlileri olay yerinde gözyaşı döktü.
Kazayla ilgili polisin araştırması sürüyor.

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza

Antalya’da kahreden kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.