Antalya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Celal Çakar idaresindeki 60 BE 795 plakalı kamyon, Akseki ilçesi Antalya-Konya kara yolu Yarpuz mevkisinde Cuma Oğuz yönetimindeki 42 YP 654 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan kamyon sürücüsü Çakar ile otomobilde bulunan Fadimeana Oğuz, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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