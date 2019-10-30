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Antalya’da kamyonet bariyerlere çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 14:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Suriye uyruklu vatandaşları taşıyan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Sorgun-Otogar köprülü kavşağında meydana geldi.

Antalya’da kamyonet bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Suriye uyruklu vatandaşları taşıyan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sorgun-Otogar köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu vatandaşları taşıyan Abdul Razak El Hamoud’un kullandığı 07 MA 3814 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından savrulan kamyonet, yolun sağında seyir halindeki İlhan Erkal’ın kullandığı 33 DFY 99 dorse, 33 BUH 99 plakalı tırın dorsesine yandan çarptı.
Kazada Süheyl El Kaddur, Şamil El Kaddur, Abdülhamid El Kaddur ve Muhammed Al Hamoud yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Antalya’da kamyonet bariyerlere çarptı: 3 yaralı

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