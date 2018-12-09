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Antalya'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 22:53 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Akseki ilçesinde, sebze yüklü kamyon ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Erdem Yağcı (61) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Antalya'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Akseki ilçesinde, sebze yüklü kamyon ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Erdem Yağcı (61) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Akseki- Manavgat karayolunun 40’ıncı kilometresindeki Manayıt mevkiinde meydana geldi. Akseki’den Manavgat yönüne giden Erdem Yağcı yönetimindeki 05 DJ 444 plakalı kamyonet, virajlı yolda karşı yönden gelen Nizamettin Duyar (52) yönetimindeki 51 BK 633 plakalı sebze yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Erdem Yağcı sıkışarak yaşamını yitirirken, aynı araçtaki Kemal Çetin (58) ile kamyonda bulunan Tarık Öztemur (44) ise yaralandı. Kamyon sürücüsü Nizamettin Duyar kazayı yara almadan atlattı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Erdem Yağcı'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıAntalya'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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