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Antalya'da kamyonet köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 23:38 | Son Güncelleme

Antalya'da kamyonet köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin köprüden düşmesi sonucu Alman turist öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi'ndeki Tazı Kanyonu'ndan dönen Nurcan T. yönetimindeki 07 AFB 779 plakalı kamyonet, Beşkonak bölgesinde 15 metre yüksekliğindeki köprüden dereye düştü.

Kazada sürücü yaralandı, araçta bulunan Alman turist Marion Kaufer yaşamını yitirdi.

Yaralı, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, Kaufer'in cesedi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Alman turist Beşkonak kamyonet köprüden düştü Manavgat trafik kazası

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