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Antalya'da kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 21:31 | Son Güncelleme

Antalya'da kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hilmi Y. (26) idaresindeki 07 NON 99 plakalı kamyonet, Kerim Ertekin Caddesi'nde Hüseyin Gökçe (88) yönetimindeki 07 NDR 91 plakalı motosiklete çarptı.

Ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Gökçe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Kaza Motosiklet trafik

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