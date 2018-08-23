Antalya'da kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hilmi Y. (26) idaresindeki 07 NON 99 plakalı kamyonet, Kerim Ertekin Caddesi'nde Hüseyin Gökçe (88) yönetimindeki 07 NDR 91 plakalı motosiklete çarptı.
Ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Gökçe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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