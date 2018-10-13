Antalya'da kamyonetin çarptığı 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin çarptığı 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Mehmet Akdemir idaresindeki 07 NC 628 plakalı kamyonet, Kestel Mahallesi'nde önce yol kenarındaki Behiye Akçocuk (52), Efe Zafer (6) ile kardeşi Öykü Naz Yumuşak'a ardından beton bloğa çarptı.
Kazada ağır yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Akdemir, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Akdemir'in yol kenarındaki 3 kişiye çarpması yer alıyor.
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