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Antalya'da kapkaç zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Durakta bekleyen kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da durakta bekleyen kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde durakta otobüs bekleyen Şengül Sezer'in yanına yaklaşan bir kişi, kadının boynundaki altın kolyeyi alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sezer'in ifadesi doğrultusunda şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kapkaç olayını gerçekleştiği öne sürülen Suriye uyruklu B.S. kısa sürede gözaltına alındı.

Sezer, önce ne olduğunu anlayamadığını, kolyesinin çalındığını fark edince polise haber verdiklerini belirterek, "Çok korktum. Hırsızı kısa sürede yakalayan polisimizden Allah razı olsun." dedi.

Sezer'in eşi ise genç yaştaki insanların suça karışmasına üzüldüklerini belirtti.

Suçunu itiraf eden şüphelinin, yaşanan kovalamaca sırasında attığı kolyenin yerini polise gösterdiği belirtildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Antalya hırzılık kapkaç Kolye

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