HABER
  4. Antalya'da kar manzaralı deniz keyfi

Antalya'da kar manzaralı deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:45 | Son Güncelleme

Antalya'da bahar havası yaşanıyor.

Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu kentte tatilciler, zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde sahilde güneşlenip balık tuttu, bazıları ise denize girdi.
Antalya'da salı gününden beri etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları, Toros Dağları'nın zirvesi karla kaplı manzarası eşliğinde denize girip yüzdü. Kimileri güneşlenirken, bazıları da mavi sulara olta attı. Sahilde fotoğraf çekenler ise denizle birlikte karla kaplı Toros Dağlarını aynı karede buluşturdu.
Denizde yüzenlerden emekli öğretmen Hayrullah Sertdemir, Antalya'nın cennet gibi olduğunu belirterek, Oraya gidip karla pekmez yiyorsun. Şöminenin yanındasın. Burada denize giriyorsun. Ben ve arkadaşlarım her sabah denize giriyoruz. Denizin içi dışarıdan sıcak dedi.

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
MYP lideri Yılmaz: “Yarım kalan inşaatlar desteklenmeli”MYP lideri Yılmaz: “Yarım kalan inşaatlar desteklenmeli”
Sahte kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırmışlarSahte kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama: 20 şahıs hakkında adli işlem yapıldı

Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama

Günün en acı haberi... Doğumda ikizleri ile birlikte öldü

Günün en acı haberi...

Son dakika: Avcılar'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2019/7 tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı!

İTÜ mezunu Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme! Mahkemede dehşet anlarını anlattılar

İTÜ mezunu Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme!

Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'nin hapis cezaları onandı!

Eski Yargıtay üyelerinin cezası onandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.