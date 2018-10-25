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Antalya'da kar ve tipi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 20:35 | Son Güncelleme

Akseki-Seydişehir kara yolu Alacabel mevkisi, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle trafiğe kapandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 16.00'dan bu yana etkili olan kar yağışı, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalındığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken yol trafiğe kapandı. Bölgede yüzlerce araç yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, jandarma ve bölge trafik ekipleri de yolda kalanlara yardım ediyor.

Cevizli kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermeyen trafik ekipleri, sürücüleri Beyşehir yoluna yönlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akseki Alacabel Antalya kar yağışı

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