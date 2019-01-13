HABER

Antalya'da "Kar Zamanı" filmine özel gösterim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 19:23 | Son Güncelleme

Yönetmen Cevahir Çokbilir'in, annesinin 12 Eylül 1980 darbesinde yaşadıklarını beyaz perdeye aktardığı ve uluslararası festivallerden 8 ödül alan "Kar Zamanı" adlı kısa film, Antalya'da özel gösterimle sinemaseverlerle buluştu - Gösterimde ve film yapımında emeği bulunanlara plaket yerine çam fidesi hediye edildi

Yönetmen Cevahir Çokbilir'in, annesi Naciye Çokbilir'in 12 Eylül 1980 darbesinde yaşadıklarını beyaz perdeye taşıdığı ve uluslararası alanda 8 ödüle layık görülen "Kar Zamanı" adlı kısa film, Antalya'da özel gösterim ile sinemaseverlerle buluştu.

Antalya Kültür Sanat (AKS) Salonunda gerçekleştirilen gösterime, çok sayıda izleyici katıldı.

Yönetmen Çokbilir, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarından esinlenerek önce "Nar Zamanı" ardından devamı niteliğinde "Kar Zamanı" adlı iki kısa film çektiklerini söyledi.

İki filmini de çeşitli ulusal ve uluslararası festivallere gönderdiğini anlatan Çokbilir, filmleriyle önemli ödüllerin sahibi olduğunu kaydetti.

Çekimleri yaklaşık 6 ay süren "Kar Zamanı" filminin Los Angeles'te düzenlenen Independent Short Awards'ta başta "En İyi Orijinal Hikaye" olmak üzere "En İyi Kısa Film", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu", "En İyi Erkek Yönetmen" ödüllerine layık görüldüğünü dile getiren Çokbilir, Polonya'dan "En İyi Avrupa Filmi", Kanada'dan "Farklılık Ödülü", Hindistan'dan da "En İyi Kurgu" ödülü aldıklarını bildirdi.

Filmin, ulusal ve uluslararası festival yolculuğunun devam ettiğini belirten Çokbilir, yaklaşık 400 festivale başvurduklarını söyledi.

- Plaket yerine çam fidesi dağıtıldı

Çokbilir, Türkiye'de çeşitli festivallerde gösterim yaptıklarını ancak film ekibinin büyük bir çoğunluğunun Antalya'da olması nedeniyle burada da özel bir gösterim yapmak istediklerini kaydetti.

Gösterimde ve filmde katkısı bulunanlara plaket vermek yerine çam fidesi hediye etmeyi uygun gördüklerini anlatan Çokbilir, bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Gösterimin büyük ilgi gördüğünü aktaran Çokbilir, "Katılım oldukça yoğundu, seyircimiz salona sığamadı." dedi.

Yönetmen Çokbilir, yeni olarak belgesel-film projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Gökava'da istilacı tür olan aslan balığı avlandıGökava'da istilacı tür olan aslan balığı avlandı
Sel mağduru Kınıklı çiftçiler, destek bekliyorSel mağduru Kınıklı çiftçiler, destek bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12 eylül 1980 darbesi Cevahir Çokbilir Kar Zamanı kısa film sinema

En Çok Okunan Haberler

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Törene damga vuran diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın renkli görüntüleri! Kızak kaydı, kartopu oynadı

Kızak kaydı, kartopu oynadı! Eski Bakan alkış topladı

Hastanede skandal olay! Sapık suçüstü yakalandı

Hastanede skandal olay! Sapık suçüstü yakalandı

İstanbul'daki patlama görüntüleri incelendi... DHKP-C bombacısı yakalandı!

İstanbul'da DHKP-C'nin bombacısı yakalandı!

Diyarbakır'daki vahşetin altından yasak aşk çıktı!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.